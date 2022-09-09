В связи с кончиной Елизаветы II в посольстве Великобритании в Армении будет выставлена Книга соболезнований

В связи с кончиной Ее Величества Елизаветы II в посольстве Великобритании будет выставлена Книга соболезнований. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило посольство Великобритании в Армении, отметив, что Книга соболезнований будет открыта 9 сентября с 14:00 до 16:00, и с 12 по 16 сентября с 14:00 до 16:00.

Для выражения соболезнований в онлайн формате можно посетить официальный сайт королевской семьи.