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В связи с кончиной Елизаветы II в посольстве Великобритании в Армении будет выставлена Книга соболезнований

В связи с кончиной Елизаветы II в посольстве Великобритании в Армении будет выставлена Книга соболезнований

В связи с кончиной Ее Величества Елизаветы II в посольстве Великобритании будет выставлена Книга соболезнований. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило посольство Великобритании в Армении, отметив, что Книга соболезнований будет открыта 9 сентября с 14:00 до 16:00, и с 12 по 16 сентября с 14:00 до 16:00.

Для выражения соболезнований в онлайн формате можно посетить официальный сайт королевской семьи.
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