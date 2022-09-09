Чехия и США ведут переговоры о заключении соглашения в сфере обороны, этот документ вскоре должен быть подписан. Как передает Арменпресс, об этом заявила в пятницу на пресс-конференции министр обороны Чехии Яна Чернохова по итогам переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином, находящемся в республике с рабочим визитом.

"Мы ведем переговоры о заключении соглашения в области обороны, - отметила она. - Данный документ позволит нам обеспечить более тесное взаимодействие между нашими ВС".

Остин, по словам министра, заверил ее, что соглашение будет в ближайшее время подписано.