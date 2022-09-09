Китайское чудо преодоления нищеты

Китайский образец преодоления крайней нищеты - процесс, равный мировому чуду.

Как сообщает «Арменпресс», такое мнение высказала специалист Пекинского института иностранных языков Хуан Мэй в ходе специальной лекции для журналистов, участвующих в программе, организованной Китайским международным центром медиакоммуникаций. Говоря о борьбе с нищетой, она подчеркнула, что Китай совершил чудо, снизив уровень бедности в стране.

Столь масштабная работа основана на ряде положений, выдвинутых Коммунистической партией и на основании которых Китаю удалось вывести страну из крайней нищеты. Среди этих пунктов - строгое соблюдение убеждений правящей партии, верность стратегии, постоянное увеличение инвестиций и финансовой поддержки и т. д.

Борьба с нищетой стала успешной благодаря точной и целенаправленной работе, которая привела к преодолению крайней нищеты.

«Главной основой успеха в борьбе с нищетой - работа Коммунистической партии, которая ведет эту борьбу со дня своего образования. Решительная деятельность в том или иной сельской общине или в другом месте способствовала преодолению бедности», - сказала она.

В период с 2012 по 2020 год Китай в борьбу с нищетой вложил 1,6 триллиона китайских юаней (246 миллиардов долларов).

В феврале 2021 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил об абсолютной победе в борьбе с нищетой.