Бельгия выступает за потолок цен в ЕС на весь газ, а не только на российский

Бельгия не согласна на ограничение цен только на газ из РФ, так как это "чисто политическое" решение, необходимо вводить потолок цен на весь импортный газ. Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо в интервью газете Politico, опубликованном в четверг вечером.

По его словам, обсуждаемый потолок цен "должен включать в себя все виды газа".

Де Кроо считает, что необходимо вводить "динамическое" ограничение на цены, то есть отслеживать стоимость этого энергоносителя в Азии и устанавливать не меньшую цену, чтобы не потерять поставщиков. "Все трейдеры мира будут продолжить продавать [газ] Европе, потому что все еще будет более привлекательная цена, чем в Азии", - полагает он.

"Ограничение [цен] только на российский газ - это чисто политическая цель", - согласилась с ним министр энергетики страны Тинне Ван дер Стратен, чьи слова также приводит Politico. Она добавила, что не видит в этом решении дополнительной ценности.