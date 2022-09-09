Пищевая добавка «Нараргин», созданная НПЦ «Армбиотехнология» НАН РА, предотвращает диабет 2 типа

Биологически активная пищевая добавка «Нараргин» разработана и официально зарегистрирована Научно-производственным центром «Армбиотехнология» НАН РА. Как сообщили «Арменпресс» в Национальной академии наук, она рекомендуется для профилактики дисбактериоза, сахарного диабета 2 типа, для поддержания и восстановления баланса микрофлоры кишечника при лечении антибиотиками, способствует снижению уровня холестерина в крови.

Биологически активная добавка «Нараргин» нашла применение в медицине для профилактики и лечения некоторых заболеваний. Способствует восстановлению инсулинпродуцирующих β-клеток и стимуляции секреторной функции поджелудочной железы, что является одной из основных целей лечения сахарного диабета 2 типа. Регулирует и восстанавливает баланс кишечной микрофлоры в случае антибиотикотерапии, а также при дисбактериозе. Снижает уровень холестерина в крови», - рассказала кандидат биологических наук Флора Тхруни, автор разработки БАД «Нараргин», заведующая лабораторией биотехнологии пробиотиков НПЦ «Армбиотехнология» НАН РА.

«Нараргин» разработан на основе консорциума пробиотических молочнокислых бактерий Lactobacillus acidophilus MDC 9602 (Ep. 317/402) и Lactobacillus rhamnosus БТК 20-12 MDC 9631 с направленными полифункциональными свойствами. Эти молочнокислые бактерии синтезируют биологически активные продукты метаболизма - аминокислоту аргинин, внеклеточные полисахариды и противомикробные соединения - бактериоцины, подавляющие рост микроорганизмов, вызывающих порчу пищевых продуктов, и полирезистентные к антибиотикам бактерии.

По словам Флоры Тхруни, уникальное свойство синтеза аргинина молочнокислыми бактериями, входящими в консорциум, способствует восстановлению инсулинпродуцирующих β-клеток и стимуляции выделительной функции поджелудочной железы, так как L-аргинин стимулирует высвобождение инсулина и повышает чувствительность β-клеток к глюкозе, что является одной из основных целей лечения диабета», - сказала Флора Тхруни.

«Нараргин» создан в рамках проекта «Изучение свойств новых пробиотических штаммов для профилактики некоторых заболеваний», реализуемого НПЦ на базовом финансировании.

«Нараргин» изготавливается в соответствии с ТР РА 39377614.8805-2021.

В 2022 году БАД «Нараргин» официально была признана и зарегистрирована и получила свидетельство о государственной регистрации № АМ.01.01.01.003.Р000016.01.22.

«В настоящее время ведутся работы в направлении маркетинга, реализации «Нараргина» как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве в направлении внедрения нараргина в РФ и Чехии», - сообщила Флора Тхруни.

Исследования по «Нааргину» положительно были оценены научным сообществом, в том числе международным.