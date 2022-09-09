Екатеринбург, Минеральные Воды: новые направления авиакомпании «Fly One Armenia»

Авиакомпания «Fly One Armenia», в течение почти года своей деятельности, уже перевезла 200 000 пассажиров по различным направлениям.

На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс» председатель Правления авиакомпании «Fly One Armenia» Арам Ананян заявил, что это число постоянно возрастает.

«Мы думаем, что 200 000 - это действительно значимое число для такого короткого периода нашей деятельности. Сегодня уже можно сказать, что авиакомпания перевозит более 2 000 пассажиров в день. Она делает все возможное и невозможное в плане укрепления человеческих отношений. «Fly One Armenia» - авиакомпания с самой широкой географией полетов в Армении», - сказал Арам Ананян.

Арам Ананян отметил, что в ближайшее время увеличится частота полетов в Москву. Есть рейсы в Сочи, Санкт-Петербург. В ближайшее время будут запущены новые рейсы в города России: Екатеринбург, Минеральные Воды. Направления полетов авиакомпании включают Грузию, Францию, Молдову, Турцию и другие страны. Рассматриваются европейские направления. Подробности будут сообщены на следующей неделе.

На сегодняшний день авиакомпания эксплуатирует 3 самолета, но в обозримом будущем планирует пополнение свое парка воздушных судов, что позволит расширить географию полетов и увеличить количество пассажиров. Арам Ананян подчеркнул, что они вкладывают серьезные средства в развитие человеческого капитала.

« «Fly One Armenia» является динамично развивающейся компанией и будет продолжать поднимать планку. Год ознаменовался для нас последовательной работой по повышению качества обслуживания и укреплению доверия пассажиров», - сказал Арам Ананян.

Что касается проблем, связанных с авиакомпанией, в частности отмены некоторых рейсов, затягивания процесса возврата стоимости билетов, Арам Ананян отметил, что над решением этих проблем работает вся команда. Прилагаются последовательные усилия для обеспечения надлежащего обслуживания пассажиров. И если остались люди, вопрос возврата стоимости билетов еще не решен, Арам Ананян отметил, что авиакомпания готова решить эти вопросы.