Погашен и введен в обращение почтовый блок с одной маркой «VI международный фестиваль «СТАРМУС» в Ереване»

9 сентября 2022 года в Спортивно-концертном комплексе был погашен и выпущен в обращение почтовый блок с одной маркой «VI международный фестиваль «СТАРМУС» в Ереване».

В правой части блока изображен логотип международного фестиваля «STARMUS VI. 50 лет на Марсе», в нижней части размещена надпись «СТАРМУС VI Армения, международный фестиваль» на армянском и английском языках.

Как сообщает «Арменпресс», погашение провели руководитель Аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян, министр высокотехнологичной промышленности РА Роберт Хачатрян, министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян, исполняющий обязанности генерального директора компании «Айпост» Араик Абрамян, профессор, директор-учредитель фестиваля STARMUS VI Гарик Исраелян и президент Армянской ассоциации филателистов Овик Мусаелян.

Гарик Исраелян выразил благодарность за оказанную честь, ведь впервые фестивалю STARMUS посвящается марка. «Нас несколько раз признавали лучшим фестивалем науки в мире, мы получали различные награды, но марка - это очень важная вещь, и, честно говоря, мы не ожидали, что марка STARMUS будет выпущена в Армении. Я думаю, что STARMUS в Армении удался, ведь заметен энтузиазм музыкантов, студентов и наших медиа», - сказал Гарик Исраелян.

Араик Арутюнян поздравил всех с удачным фестивалем STARMUS VI и отметил, что за последнюю неделю STARMUS стал важнейшей составляющей общественной жизни Армении. «Сегодня многие говорят о фестивале, и мы очень рады, что за последнюю неделю фестиваль стал одним из важных залогов развития науки и популяризации искусства в Армении. Я думаю, что мы еще долго будем ощущать результаты STARMUS. Я неоднократно упоминал, что марка является одним из важнейших символов государственности. Погасив и введя в обращение эту марку, мы отмечаем значение фестиваля STARMUS VI в Армении», - сказал Араик Арутюнян.

Президент Армянской ассоциации филателистов Овик Мусаелян отметил, что, когда он и Гарик Исраелян обсуждали вопрос о проведении в Армении научного фестиваля STARMUS, они беспокоились, смогут ли они сохранить ту планку, которую фестиваль имел до сих пор. «А сейчас я беспокоюсь, чтобы планка следующего STARMUS была бы не ниже фестиваля, проведенного в Армении», - заключил он.