Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Элизабет Трасс телеграмму соболезнования в связи со смертью Елизаветы II.
Как сообщает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:
«Ваше Высочество,
От имени правительства Республики Армения и армянского народа выражаю глубокие соболезнования Вам, Правительству Соединенного Королевства, королевской семье и дружественному британскому народу в связи со смертью Елизаветы II, королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северная Ирландия.
Смерть королевы - это большая боль и утрата не только для британского народа, народов Содружества Наций, но и для всего мирового сообщества.
За долгие и полные испытаний годы своего 70-летнего правления Её Величество Елизавета II своей мудростью, благоразумием и доброжелательностью внесла неоценимый вклад в дело развития Соединенного Королевства, оставила неизгладимый след в мировой истории.
Даже катаклизмы истории не смогли сломить несгибаемую волю Елизаветы II. Ее яркий образ всегда символизировал гармоничное переплетение сильного государственного деятеля, материнства, женственности и традиций.
Образ Королевы, олицетворяющей почти целую историческую эпоху, останется ярким в памяти всех нас.В эту тяжелую минуту армянский народ молится вместе с британским народом и разделяет его боль и горечь».
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