Известны финалистки женского одиночного разряда US Open

Известны финалистки US Open в женском одиночном разряде.

Как сообщает «Арменпресс», в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США, проходящего в Нью-Йорке. В финале сыграет пара: Ига Швёнтек (Польша) - Унс Джабир (Тунис). Матч состоится 10 сентября на стадионе Артура Эша, центральном корте Нью-Йорка.

Открытый чемпионат США по теннису - один из 4 крупных турниров «Большого шлема », которые проводятся с 1881 года. Призовой фонд турнира в этом году рекордный - $ 60 млн. Действующим чемпионом US Open в мужском одиночном разряде является Даниил Медведев, в женском одиночном разряде - Эмма Радукану.