Министерство обороны Армении опровергло очередную дезинформацию Азербайджана

Министерство обороны Армении опровергло распространенную Минобороны Азербайджана информацию, что подразделения ВС Армении в ночь с 8 на 9 сентября открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской приграничной зоны. «Арменпресс» передает сообщение Минобороны РА:

«Министерство обороны Азербайджана распространило дезинформацию.

Подразделения Вооруженных сил Республики Армения в ночь с 8 на 9 сентября не вели огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской приграничной зоны.

Ситуация на границе относительно стабильная, она находится под полным контролем Вооруженных сил Республики Армения», - говорится в сообщении МО РА.