В КНДР прошли праздничные мероприятия по случаю годовщины основания республики

Масштабные праздничные мероприятия по случаю 74-й годовщины основания народной республики прошли в столице КНДР в четверг вечером. В них участвовали лидер КНДР Ким Чен Ын и его супруга Ли Соль Чжу. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).

"Праздничные мероприятия по случаю 74-й годовщины основания КНДР с торжеством прошли у подножия холма Мансу, где расположены памятники [вечному] президенту Ким Ир Сену и председателю Ким Чен Иру", - сказано в сообщении агентства. В четверг также состоялось авиашоу. 9 сентября отмечается День образования КНДР.

По случаю годовщины власти организовали выступление артистов, праздничный салют и церемонию поднятия флага. Руководитель народной республики поздравил присутствовавших и сфотографировался с выступавшими. На праздник пришли высокопоставленные государственные и партийные деятели. В пятницу вечером по местному времени в столице также запланированы праздничные представления, салют, бал молодежи.

9 сентября 1948 года было провозглашено образование КНДР. Это один из главных праздников в народной республике.