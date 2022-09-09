Европейские индексы - 08-09-22
МОСКВА, 9 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 сентября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.09% и составил 12904.32 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.33% и составил 6125.90 пункта, британский FTSE вырос на 0.33% и составил 7262.06 пункта, а российский RTSI снизился на 0.48% и составил 1237.75 пункта.
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