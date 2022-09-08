Азербайджанская сторона вернула армянской стороне пятерых армянских военнопленных

Азербайджанская сторона 8 сентября вернула армянской стороне пятерых армянских военнопленных. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Служба национальной безопасности Армении. СНБ также назвала имена возвращенных военнопленных:

Аграманян Мартин Мушегович (28.05.1996, г. Гюмри),

Геворкян Ашот Артакович (30.06.1998, г. Гюмри),

Григорян Феликс Арташесович (23.12.1996, г. Гюмри),

Манукян Вараздат Анушаванович (07.07.1990, г. Гюмри),

Овсепян Эдик Тиграниович (08.02.1999, г. Ванадзор).

«Мы приветствуем эту акцию как шаг, способствующий нормализации отношений», — говорится в заявлении СНБ.