11-я Ассамблея Всемирного совета церквей обратилась к ООН, ЕС и Азербайджану с призывом освободить армянских пленных

11-й Ассамблея Всемирного совета церквей (ВСЦ) обратилась с призывом к Организации Объединенных Наций, Европейскому Союзу и властям Азербайджана немедленно освободить всех армянских военнопленных и гражданских заложников в соответствии с международным правом.

Как сообщает Арменпресс, в немецком городе Карлсруэ проходит 11-я Генеральная конференция Всемирного совета церквей.

Представляем текст протокола 11-й Ассамблеи ВСЦ о последствиях Нагорно-Карабахской войны 2020 года:

“После шести недель ожесточенных боев за Нагорный Карабах/Арцах в 2020 году исполнительный комитет ВСЦ принял заявление, в котором молился о мудрости, единстве и спокойствии и выразил скорбь в связи «со всеми теми, кто понес ужасные потери не только в возобновившихся боевых действиях после 27 сентября, но на протяжении всей долгой истории борьбы за самоопределение в регионе, углубляя антагонизм с каждой потерянной драгоценной жизнью».

ВСЦ осудил применение химического оружия и кассетных боеприпасов, нанесение ударов по гражданским лицам, больницам и общественной инфраструктуре, а также все другие военные преступления - обезглавливание, пытки и другие зверства, свидетелями которых были во время конфликта. ВСЦ также призвал уважать святые места и культурное наследие Нагорного Карабаха/Арцаха в свете многочисленных сообщений об осквернении таких мест.

Спустя почти два года после окончания вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе сотни этнических армян по-прежнему незаконно удерживаются Азербайджаном в нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными. В то время как внимание всего мира приковано к конфликту в Украине, сообщается, что азербайджанские силы начали новые нападения на коренных армян Нагорного Карабаха, а также на суверенные границы Республики Армения, что привело к новым потерям невинных жизней и большему количеству пленных.

Кроме того, ответственность за военные преступления и другие нарушения международного гуманитарного права и права прав человека, о которых неоднократно сообщали Human Rights Watch, BBC, The Guardian и многие другие международные СМИ, не была достигнута или реализована.

11-я ассамблея Всемирного совета церквей (ВСЦ), собравшаяся в Карлсруэ, Германия:

Призывает Организацию Объединенных Наций, Европейский союз и власти Азербайджана немедленно освободить всех армянских гражданских заложников и военнопленных в соответствии с международным правом.

Вновь выражает озабоченность по поводу святынь и армянского культурного наследия в регионе и призывает ЮНЕСКО и всех членов международного сообщества принять все возможные и надлежащие меры для защиты этих мест.

Призывает к началу содержательного диалога для справедливого и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Просит ВСЦ и все церкви-члены продолжать проявлять христианскую солидарность с церквями и народом Армении и Нагорного Карабаха в их поисках справедливого и прочного мира”.