Спецпредставитель главы МИД РФ Игорь Ховаев в ближайшее время посетит Ереван

Специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам содействия нормализации отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой Игорь Ховаев посетит Армению. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В эти дни спецпредставитель министра иностранных дел РФ Игорь Ховаев находится в Баку для обсуждения перспектив заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном. В ближайшее время с той же целью планируется визит в Ереван", - сказала Захарова.