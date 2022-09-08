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Католикос Великого Дома Киликийского Арам I принял президента Всеармянского благотворительного союза 

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I принял президента Всеармянского благотворительного союза 

Католикос Великого Дома Киликийского Его Святейшество Арам I в монастыре Святой Богородицы 7 сентября принял президента Всеармянского благотворительного союза (ВАБС) Перча Седракяна.

Как сообщает Арменпресс, в ходе продлившейся около часа встречи были обсуждены проблемы армян и вопросы сотрудничества Армения-Диаспора.


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