Католикос Великого Дома Киликийского Арам I принял президента Всеармянского благотворительного союза
Католикос Великого Дома Киликийского Его Святейшество Арам I в монастыре Святой Богородицы 7 сентября принял президента Всеармянского благотворительного союза (ВАБС) Перча Седракяна.
Как сообщает Арменпресс, в ходе продлившейся около часа встречи были обсуждены проблемы армян и вопросы сотрудничества Армения-Диаспора.
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