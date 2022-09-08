МО Армении уточняет информацию о возможном возвращении военнопленных
Минобороны Армении на данный момент не располагает подтвержденной, проверенной информацией о возвращении пленных из Азербайджана, информация уточняется. Об этом в беседе с Арменпресс заявил пресс-секретарь министерства обороны Арам Торосян.
Азербайджанские СМИ распространили информацию о том, что 5 военнопленных будут возвращены в Армению.
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