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МО Армении уточняет информацию о возможном возвращении военнопленных

МО Армении уточняет информацию о возможном возвращении военнопленных

Минобороны Армении на данный момент не располагает подтвержденной, проверенной информацией о возвращении пленных из Азербайджана, информация уточняется. Об этом в беседе с Арменпресс заявил пресс-секретарь министерства обороны Арам Торосян.

Азербайджанские СМИ распространили информацию о том, что 5 военнопленных будут возвращены в Армению.


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