С 28 по 31 октября в Ереване пройдет Всемирный армянский саммит. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Офиса главного уполномоченного по делам диаспоры Армении, саммит станет площадкой представителей диаспоры и локальных армянских специалистов для обсуждения наиболее актуальных проблем и стратегических вопросов национального значения.

Повестка дня саммита будет включать такие темы, как национальная безопасность, защита интересов Армении во всем мире, репатриация, экономическое взаимодействие, сохранение армянской идентичности, представительство диаспоры в руководящих структурах Армении и самоорганизация внутри диаспоры.

Предложения, решения и результаты, достигнутые на саммите, станут основой для разработки новых подходов к нашей всеармянской повестке дня. Саммит предоставит Армении и Диаспоре возможность определить приоритеты и разработать дорожную карту будущего сотрудничества.

На саммите будет 8 панельных дискуссий, 17 синхронных заседаний, 2 встречи в свободном формате в течение трех рабочих дней. Спикерами выступят известные армяне диаспоры, эксперты, общественные деятели, ученые, а также представители армянских кругов.

Предложения, решения и результаты, озвученные в ходе саммита, станут краеугольным камнем создания и продвижения общеармянской повестки дня. Таким образом, Родина и диаспора наметят приоритеты и пути дальнейшей совместной работы вместе.

Офис главного уполномоченного по делам диаспоры открыт для предложений и обсуждения саммита.

С программой саммита можно ознакомиться здесь.