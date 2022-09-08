Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-09-22

ЕРЕВАН, 8 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 8 сентября, курс доллара США вырос на 0.21 драмa и составил 405.11 драм. Курс евро вырос на 4.54 драмa и составил 405.47 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 6.67 драм. Курс британского фунта вырос на 4.09 драмa и составил 467.62 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 12.14 драмa и составила 22176.31 драм. Цена серебра сократилась на 2.80 драмa и составила 236.66 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.