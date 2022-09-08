Азиатские индексы - 08-09-22

ТОКИО, 8 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.31% и составил 28065.28 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.19% и составил 1957.62 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.33% и составил 3235.59 пункта, а HANG SENG снизился на 1.00% и составил 18854.62 пункта.