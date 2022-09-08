Пашинян поручил найти новых инвесторов для неэксплуатируемых рудников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил для рудников, которые когда-то были открыты, а сейчас не эксплуатируются, найти новых инвесторов и эксплуатировать эти местонахождения при их поддержке. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом на встрече с представителями армянской общины Владивостока, коснувшись вопроса одного из присутствующих о том, все ли рудники сданы или есть такие, в тендерах которых можно принять участие.

«В Армении есть шахты, которые когда-то открыли, немного отработали и оставили незавершенными. Сейчас я поручил, чтобы нашли новых инвесторов и эксплуатировали при их поддержке как можно больше открытых и незавершенных рудников, которые не эксплуатируются», - сказал премьер-министр.

Пашинян также подчеркнул, что крупнейшим предприятием Армении является Зангезурский медно-молибденовый комбинат, который был отчужден около 20 лет назад, до этого он был полностью государственным. «Сейчас наше правительство приняло меры. И сегодня Республике Армения принадлежит 21 процент этого комбината. При этом, я думаю, что 20-25 процентов достаточно, потому что частный сектор будет эксплуатировать лучше», - сказал он.

По словам Пашиняна, у правительства есть очень хорошие партнеры, с которыми оно работает над тем, чтобы сделать комбинат более эффективным.