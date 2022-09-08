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AFP: Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев

AFP: Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг прибыл с необъявленным визитом в Киев для обсуждения вопроса военной помощи. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг Agence France-Presse.

По его данным, Блинкен намерен обсудить выделение около $2,7 млрд на военную помощь Украине и соседним государствам. Это второй визит американского госсекретаря в столицу Украины с начала спецоперации России, пишет агентство.

Агентство Associated Press отмечает, что Блинкен приехал на Украину, чтобы "продемонстрировать поддержку" со стороны США.

Как передавало в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента, Блинкен в четверг объявит о выделении военного финансирования в размере примерно $2 млрд для Украины и еще 18 государств. Это финансирование будет предоставлено дополнительно наряду с пакетом помощи в размере $675 млн, о котором сообщил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин. 

 


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