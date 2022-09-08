Мы никому по территории Армении коридора не дадим: Никол Пашинян

Власти Армении никому не дадут коридор по территории страны. Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с представителями армянской общиной Владивостока заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос: может ли открытие региональных коммуникаций представлять угрозу для Армении, в частности, для Сюникской области.

«Открытие дороги не создает никакой угрозы для Армении и для Сюникской области, наоборот, принесет дополнительные гарантии безопасности и стабильности. Другой вопрос, что в азербайджанской риторике иногда бывают выражения, представляющие определенные опасности. Например, разговоры о коридоре. Хочу четко заявить, что мы никому не дадим коридор по территорию Армении. Но дорогу мы дадим, мы откроемся и готовы сделать это в любой момент. Мы представили предложения, и как только Азербайджан примет эти предложения, на основе этих предложений может быть подписан конкретный документ, и соглашение может быть реализовано очень быстро. И уверяю вас, что это не создает никакой угрозы», - сказал премьер-министр.

По его словам, Азербайджан хочет, чтобы региональные коммуникации были бы открыты так, чтобы Армения осталась в блокаде. «Это угроза, дорога будет открыта, у других будет возможность пользоваться ею, а у Армении нет. В случае открытия регионального сообщения Армения получит железнодорожное и автомобильное сообщение с Россией по территории Азербайджана», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что сегодня вся экономика Армении зависит от дороги Верхний Ларс, и сегодня эта дорога загружена еще больше, так как из-за ситуации в Украине часть грузоперевозок, осуществляемых в прошлом по Черному морю, осуществляется по этой дороге.

Он добавил, что очень хотел бы, чтобы региональные коммуникации были бы открыты, и это, по его словам, не исключено.