Открытие региональных коммуникаций выгодно для Армении: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян убежден, что открытие региональных коммуникаций обязательно будет на пользу Армении.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Никол Пашинян сказал на встрече с представителями армянской общины Владивостока. «Те, кто занимается экономической деятельностью, могут сказать, насколько наличие коммуникаций, железных дорог, автомобильных дорог меняет дело. Недавно мы провели исследование цен на продукты питания, которое показало, что продукты питания в Армении в среднем дороже, чем во многих странах. И когда мы пытаемся понять, в чем проблема, мы приходим к проблеме транспорта, которая сегодня стала острее. Вы знаете, что до событий вокруг Украины цены на транспорт уже выросли. В результате этого возникают трудности и для бизнеса, но в первую очередь от всего этого страдают потребители», - сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что Армения заинтересована в открытии региональных коммуникаций. «Автомобили могут въезжать и выезжать из Армении, из Грузии и Ирана, мы не против того, чтобы то же самое происходило с Азербайджаном и с Турцией. Окончательного соглашения по этому вопросу пока не достигнуто. Это связано с некоторыми правовыми нормами, по которым наши взгляды еще окончательно не сошлись. Но хочу очень четко сказать, что после достижения договоренности по этому вопросу мы очень быстро решим вопрос открытия маршрутов и дорог», - подчеркнул Пашинян.