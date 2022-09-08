Макрон заявил о готовности проводить референдумы по ключевым политическим вопросам Франции

Национальный совет перестройки (НСП) Франции, первое заседание которого открылось в четверг под руководством президента страны Эмманюэля Макрона, должен позволить достичь консенсуса в обществе при оценке ситуации в республике и в будущем может способствовать проведению референдумов по некоторым важным политическим вопросам. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом глава государства заявил журналистам перед началом заседания этой новой политической структуры.

"Национальный совет перестройки объединяет силы нации, - сказал он. - Наша первая цель - восстановить консенсус в обществе по главным проблемам нашего времени".

Среди приоритетных задач новой инстанции Макрон обозначил в частности "климатический и демографический переход". По его словам, в ходе сегодняшней встречи будут обсуждаться вопросы школьного образования, здравоохранения и трудоустройства. После достижения консенсуса в ходе ближайших встреч Макрон ожидает выработки графика работ на предстоящие месяцы и годы.

Отвечая на вопрос журналистов о ряде политиков, которые бойкотировали первое заседание НСП, Макрон заявил, что "из 52 приглашенных 40 пришли", а те, кто предпочел проигнорировать заседание, "совершили ошибку". "Когда вы не присутствуете, вы не можете говорить, что с вами не консультировались, или принятие решение производится чересчур вертикально. отсутствующие всегда не правы. Это их выбор, я его уважаю, дверь всегда будет открыта [для них]", - сказал президент.