Азербайджан считает, что карабахский вопрос решен, что противоречит позиции Армении и международного сообщества: Пашинян

На трехсторонней встрече глав Армении, Азербайджана и председателя Совета Европы в Брюсселе не удалось зафиксировать общие позиции по наиболее важным вопросам, волнующим армянскую сторону. Как сообщает « Арменпресс », об этом на встрече с представителями армянской общины Владивостока заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Речь о проблеме Нагорного Карабаха. Какова точка зрения Азербайджана? Они считают, что проблема Нагорного Карабаха решена, и обсуждать больше нечего. Наша позиция и, очевидно, также и позиция международного сообщества не совпадают с позицией Азербайджана. Очевидно, что эта позицию не разделяет, в частности, и Российская Федерация. В ходе моего официального визита в Россию мы с президентом России подписали заявление, в котором зафиксировано, что мы должны сотрудничать в направлении урегулирования нагорно-карабахской проблемы. Иными словами, Россия отмечает, что есть проблема, которую необходимо решить. И это логично, ведь если бы не было проблемы, российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе не было бы», - сказал Пашинян.

Он также добавил, что на встрече в Брюсселе и Армения, и Азербайджан констатировали свое стремление к достижению мира. Пашинян заметил, что абсолютно все хотят мира, но у каждого свое восприятие, условия, результаты и атмосфера мира. По его словам, именно здесь возникают конфликты.