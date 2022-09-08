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Bloomberg: Байден проведет переговоры с союзниками по поводу помощи Киеву

Bloomberg: Байден проведет переговоры с союзниками по поводу помощи Киеву

Президент США Джо Байден в четверг в режиме видеосвязи проведет переговоры с лидерами "семерки", НАТО и Европейского союза по вопросу дальнейшей поддержки Украины. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, видеоконференция состоится поздним утром в четверг по вашингтонскому времени. Один из собеседников агентства указал, что именно в таком формате западные союзники общались в самом начале конфликта на Украине и американский лидер решил возродить его на фоне продолжения боевых действий.

Байден, как пишет агентство, стремится сохранить единство по вопросу поддержки Украины.


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