Польша содействует Армении в развитии институциональных возможностей системы защиты конкуренции

Государственная комиссия по защите экономической конкуренции и Польское управление по конкуренции и защите прав потребителей запускают новую программу, направленную на развитие институционального потенциала системы защиты конкуренции. В рамках проекта в Армению прибыла первая делегация Антимонопольного ведомства Польши. Специалисты делегации проведут для сотрудников ГКЗЭК трехдневный курс на тему «Отсрочки платежей, договорные преимущества». Об этом «Арменпресс» сообщили в ГКЗЭК РА.

Член комиссии Айк Карапетян, приветствуя членов делегации, отметил, что комиссия имеет успешный опыт сотрудничества с Польским антимонопольным органом в сфере недобросовестной конкуренции, результаты которого уже применяются в повседневной работе. Он подчеркнул, что темы, выбранные в рамках данной программы, также весьма актуальны, выразив надежду, что запланированные двусторонние визиты и обмен опытом будут способствовать повышению уровня знаний сотрудников в указанных областях.

Первый секретарь политико-экономического отдела посольства Польши в Армении Томаш Буйко от имени чрезвычайного и полномочного посла Павла Чеплака приветствовал и поздравил участников по случаю запуска программы, отметив, что она финансируется Программой «Польская помощь», основным спонсором которой является Министерство иностранных дел Республики Польша.