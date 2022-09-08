Президент Арцаха направил поздравительное послание Католикосу Араму I

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян по случаю избрания Арама I председателем Всемирного совета церквей направил Католикосу Великого Дома Киликийского поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

В сообщении говорится:

«Святейший Отец!

От имени народа Арцаха, властей и себя лично поздравляю Вас с избранием на пост председателя Всемирного совета церквей!

В Арцахе с большой радостью и благоговением восприняли эту желанную новость. Мы уверены, что Ваша многолетняя плодотворная деятельность на посту председателя Центрального и Исполнительного Управлений, Ваш богатый опыт и знания во многом будут способствовать углублению и развитию межцерковных связей, распространению и укреплению духовных и гуманитарных ценностей, установлению мира и солидарности во всем мире. Да хранит Вас всемогущий Господь на пути выполнения Вашей богоугодной и важной миссии.

Своими мудрыми словами и делами Вы всегда были рядом с Арцахом, во всех отношениях поддерживали и поддерживаете наш верующий народ, за что мы безмерно признательны и благодарны Вам.

Еще раз примите наши теплые поздравления и искренние пожелания. Мира, солнца и всего наилучшего Вам, нашей Родине и народу».