К программе возврата 10% при безналичных операциях по пенсионной карте и карте пособия присоединился и АКБА Банк

К программе возврата 10% при безналичных операциях по пенсионной карте и карте пособия кроме банков «ВТБ Армения», «Ардшин» и «Армбизнес» присоединился и АКБА Банк.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве труда и социальных вопросов, при безналичных операциях, совершенных после 1 сентября бенефициарами, получающими пенсию или пособие по картам АКБА Банка, будет производиться возврат 10% потраченной суммы.

Вновь напомним, граждане, получающие пенсию или пособие в безналичном порядке, которые будут совершать операции с платежными картами и устройствами приема платежей в торговых точках и с поставщиками услуг, действующих на территории РА, получат возмещение в размере в размере 10% от суммы совершенных сделок, но не более 5 000 драмов.

Возврат распространяется и на коммунальные платежи. Механизм возврата действует как при операциях в банкоматах-эмитентах карты, так и при коммунальных платежах посредством электронного (мобильный банкинг) приложения банка.

Граждане, совершившие безналичные расчеты в сентябре, получат возмещение до 25 октября.