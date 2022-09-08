Филипп Рикер в Ереване
10:09, 8 Сентябрь 2022
В Ереван прибыл старший советник госсекретаря США на переговорах по вопросам Кавказа, сопредседатель США Минской группы ОБСЕ Филипп Рикер.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство США в Армении.8-10 сентября предстоят встречи Филиппа Рикера с официальными лицами РА для обсуждения содействия США дипломатическим усилиям Армении и Азербайджана по достижению долгосрочного мира и нормализации армяно-турецких отношений.
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