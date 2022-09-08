Сурен Папикян пригласил губернатора штата Канзас в Армению

Министр обороны Армении Сурен Папикян встретился с губернатором штата Канзас Лорой Келли. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны Армении.

Выразив признательность за теплый прием, Сурен Папикян отметил важность отношений между Республикой Армения и штатом Канзас, имеющих многолетнюю историю и высокий уровень. Министр обороны РА представил перспективы сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, в частности, сотрудничество между Канзасской национальной гвардией и миротворческой бригадой МО РА, а также договоренности, достигнутые в ходе предыдущей встречи с генерал-майором Дэвидом Вейшааром.

Лора Келли поблагодарила Сурена Папикяна за визит в Канзас и подтвердила свою готовность приложить максимум усилий для дальнейшего углубления сложившегося за эти годы сотрудничества.

В завершение встречи Сурен Папикян пригласил Лору Келли посетить Армению.

В честь визита министра обороны Армении указом губернатора штата Канзас день 7 сентября объявлен Днем партнерства Армения-Канзас.