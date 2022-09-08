«Базель» - серьезный соперник: Егише Меликян

Главный тренер ереванского клуба «Пюник» Егише Меликян матч с «Базелем» в первом туре группового этапа Лиги конференций назвал сложным.

«Матч важный, а «Базель» - серьезный соперник. Если хотим добиться успеха, нам надо будет усердно поработать. «Базель» один из лидеров нашей группы. Мы проанализировали их игру и у нас есть план игры», - как сообщает «Арменпресс», сказал Егише Меликян на предматчевой встрече.

По словам тренера, преимущество «Базеля» заключается в индивидуальных качествах футболистов.

« «Базель» играет более креативно и очень быстро. Нам нужна командная игра и концентрация», - сказал он.

В первом туре группового этапа Лиги конференций «Пюник» на выезде встретится со швейцарским «Базелем». Матч состоится 8 сентября в 23:00 по ереванскому времени.