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Лига чемпионов УЕФА: победный старт «Барселоны», «Аякса» и «Баварии»

Лига чемпионов УЕФА: победный старт «Барселоны», «Аякса» и «Баварии»

В Лиге чемпионов УЕФА прошли матчи первого тура групп A, B, C, D.

Как сообщает «Арменпресс», в группе А «Аякса» забил 4 безответных мяча в ворота «Рейнджерс», «Наполи» обыграл «Ливерпуль» со счетом 4:1.

В группе B «Брюгге» с небольшим перевесом обыграл леверкузенский «Байер», «Атлетико» обыграл «Порту» со счетом 2:1.

В группе С «Интер» уступил «Баварии» со счетом - 0:2, бывший член сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян был в основном составе «Интера» и участвовал во всей игре. В этой группе «Барселона» обыграла «Пльзень» с крупным счетом 5:1.

А в группе D «Спортинг» на выезде обыграл «Франкфурт» (3:0), «Тоттенхэм» - «Олимпик» Марсель со счетом 3:0.

 Матчи второго тура состоятся через неделю.
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