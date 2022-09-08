Время в Ереване: 11:07:36,   8 Сентябрь 2022

Европейские индексы - 07-09-22

Европейские индексы - 07-09-22

МОСКВА, 8 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 7 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.35% и составил 12915.97 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.02% и составил 6105.92 пункта, британский FTSE снизился на 0.86% и составил 7237.83 пункта, а российский RTSI снизился на 0.70% и составил 1243.70 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]