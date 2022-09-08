Цены на цветные металлы - 07-09-22

ЛОНДОН, 8 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 7 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.13% и составила 2235.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.79% и составила 7622.50 долларов США, цена на свинец выросла на 0.48% и составила 1902.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.03% и составила 21580.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.67% и составила 20851.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.36% и составила 3123.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.12% и составила 35979.40 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 51955.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.