Шоу Queen продолжилось на сцене STARMUS: музыкальный праздник в Ереване с участием Брайана Мэя

Гитарист легендарной группы «Queen» Брайан Мэй вместе с группой известных музыкантов подарил зрителям Еревана настоящий музыкальный праздник.

Как сообщает «Арменпресс», в рамках фестиваля STARMUS VI состоялся концерт «Another World» (Другой мир).

На сцене STARMUS выступил Детско-юношеский хор Тавушской епархии, доставив зрителям огромное удовольствие исполнением известнейших композиций группы «Queen»: The Show Must Go On, We Will Rock You, We Are the Champions, Bohemian Rhapsody, Another One Bites The Dust.

Специальный номер, посвященный памяти Мастера дудука Дживана Гаспаряна, исполнили Брайан Мэй вместе с внуком Дживана Гаспаряна – Дживаном младшим.

«Годами раньше мне выпала честь выступать на одной сцене с Дживаном Гаспаряном, к сожалению, его сейчас нет с нами, но сегодня я очень счастлив, выступить с его внуком Дживаном Гаспаряном-младшим», - сказал Брайан Мэй.

В течение вечера на сцене Спортивно-концертного комплекса выступили Дерек Шеринян, Саймон Филлипс, Рик Фиерабрачи, Рон «Бамблфут» Таль, Грэм Гоулдман, солист «System of a Down» Серж Танкян, армянская рок-группа «Немра» и Гор Суджян.

Концерт завершился исполнением композиции «Queen» «The Show Must Go On», принятой зрителями несмолкаемым шквалом аплодисментов.