Арам I и посол Армении обсудили текущие отношения между Арменией и Ливаном
Католикос Великого Дома Киликийского Арам I принял посла Армении в Ливане Ваагна Атабекяна. В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с текущими отношениями между Арменией и Ливаном. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Католикосата Великого Дома Киликийского.
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