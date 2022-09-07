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Арам I и посол Армении обсудили текущие отношения между Арменией и Ливаном

Арам I и посол Армении обсудили текущие отношения между Арменией и Ливаном
Католикос Великого Дома Киликийского Арам I принял посла Армении в Ливане Ваагна Атабекяна. В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с текущими отношениями между Арменией и Ливаном. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Католикосата Великого Дома Киликийского.
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