Госдеп заявил, что суверенитет Греции над ее островами не должен оспариваться

Госдепартамент США заявил, что суверенитет Греции над ее островами не оспаривается. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, так прокомментировал его представитель вопрос греческих журналистов по поводу последних заявлений Турции об "оккупированных Грецией островах", сообщил в среду греческий телеканал ERT.

По словам представителя Госдепа, во время событий на Украине "заявления, которые могут усилить напряженность между союзниками по НАТО, особенно контрпродуктивны". "Соединенные Штаты продолжают призывать союзников по НАТО работать вместе для поддержания мира и безопасности в регионе и для разрешения споров дипломатическим путем. Суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться и защищаться. Суверенитет Греции над этими островами не оспаривается. Мы призываем все стороны воздерживаться от риторики и действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности", - сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Боснии и Герцеговине пригрозил во вторник Греции ответом на провокации, которые, по утверждениям Анкары, продолжаются в Эгейском море в отношении турецких истребителей F-16 со стороны греческих военных. "Радары фиксируют наши самолеты, и это нехороший знак. Нашему терпению приходит конец. Мы можем прийти в любой момент без предупреждения. У них есть базы на этих островах. Если угрозы в наш адрес будут продолжаться в том же духе, то нашему терпению настанет конец", - сказал Эрдоган.