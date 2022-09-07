Генсек ООН готов помочь сторонам в урегулировании вокруг ЗАЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов помочь сторонам в урегулировании ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), если потребуется. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос, намерен ли Гутерриш посетить соответствующие столицы для переговоров по ЗАЭС.

"Генеральный секретарь включится [в процесс] и будет открыт [для содействия сторонам], если поймет, что его участие необходимо для продвижения процесса, - сказал Дюжаррик. - Это вопрос, который он очень внимательно отслеживает".