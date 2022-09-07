В Евросовете заявили о потерях компаний от высоких цен на энергоносители
Многое компании в Европе понесут потери от цен на энергоносители в предстоящие осенние и зимние месяцы. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил вещающему из Катара телеканалу "Аль-Джазира" председатель Европейского совета Шарль Мишель.
В среду он принял участие в церемонии открытия представительства ЕС в Катаре.
"Следующие месяцы будут сложными для стран Евросоюза, и многие компании пострадают из-за высоких цен на энергоносители, но Россия не является партнером, которому можно доверять, и мы не должны на нее опираться в вопросе поставок энергоресурсов", - сказал Мишель.
По его словам, Европа находится под давлением из-за конфликта России с Украиной, что влияет на поставки энергоносителей и поднимает цены.
При этом глава Евросовета отметил, что "Катар играет основную роль в мировой энергетике, и страны Евросоюза хотят укреплять с ним отношения".
Страны Евросоюза ищут альтернативные России источники поставок нефти и газа в условиях конфронтации из-за конфликта в Украине.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм