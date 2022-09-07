Глава МИД Греции заявил о намерении Турции возродить Османскую империю

Турция пытается повернуть время вспять и возродить Османскую империю. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас после переговоров с французской коллегой Катрин Колонна в Афинах.

"Появляются карты, на которых греческие острова обозначены как турецкие. Турецкая сторона утверждает, что эти острова находятся под греческой оккупацией. Заявляется постоянно и последний раз совсем недавно — сегодня, когда, я полагаю, вы были еще в Турции, — что "они могут внезапно прийти ночью", то есть вторгнуться на эти острова. И я хотел бы напомнить, что напротив островов Эгейского моря находится самый большой десантный флот в Европе и полноценная турецкая армия", — подчеркнул глава МИД.

Колонна перед визитом в Афины посетила Анкару. Дендиас в речи после переговоров с ней значительное внимание уделил Турции и поблагодарил коллегу за информацию о ее контактах в этой стране.