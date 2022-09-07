Премьер Британии назначила бывшего посла в РФ Тима Бэрроу советником по нацбезопасности

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назначила в среду бывшего посла в Москве, на Украине и бывшего постоянного представителя при Евросоюзе Тима Бэрроу советником по национальной безопасности.

"Он обладает богатым опытом в сферах внешней политики и национальной безопасности и занимал должности посла в Киеве, Москве и при Евросоюзе. Будучи политическим директором МИД, он имел дело с наиболее серьезными проблемами внешней политики, с которыми сталкивалась страна", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении премьерской канцелярии. В частности, подчеркивается, что 58-летний дипломат "играл ключевую роль в формировании дипломатического ответа Соединенного Королевства" на специальную военную операцию России на Украине.

"Для меня честь быть назначенным советником по национальной безопасности. Я жду с нетерпением работы с премьер-министром, членами кабинета и коллегами по правительству для того, чтобы воплощать в жизнь внешнюю политику премьер-министра и ее приоритеты в области национальной безопасности", - сказал дипломат.

Бэрроу был послом Великобритании на Украине в 2006-2008 годах и руководил британской дипмиссией в РФ с 2011 по 2015 год. Постпредом при ЕС он был с 2017 до 2020 год, в самый разгар переговоров о выходе Великобритании из состава ЕС, а в последние два года занимал пост политического директора в британском МИД.

На посту советника премьера по нацбезопасности Бэрроу сменит Стивена Лавгроува, который занимал этот пост с 2021 года.