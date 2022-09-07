Министр обороны Армении посетил учебный центр в городе Салина штата Канзас

В рамках рабочего визита в США министр обороны Армении Сурен Папикян в сопровождении Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в США Лилит Макунц 6 сентября посетил учебный центр в городе Салина штата Канзас.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО, в Центре Сурен Папикян встретился с генерал-адъютантом Канзаса, командующим Национальной гвардией, генерал-майором Дэвидом Вейшаром. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, связанных с взаимодействием между Арменией и Канзасом в рамках программы партнерства США.

Министр обороны высоко оценил текущий уровень сотрудничества, подчеркнув большой потенциал в сферах миротворческой миссии, военного образования и учений, а также военной медицины.

Генерал-майор Дэвид Вейшар, в свою очередь, отметил, что Республика Армения уже на протяжении десятилетий является традиционным партнером Канзаса и выразил готовность приложить максимум усилий для развития сотрудничества в представляющих взаимный интерес сферах.

В конце встречи делегация во главе с министром обороны Армении совершила экскурсию по учебному центру Салины, ознакомилась с учебным процессом, работами по организации учений и тренировок.