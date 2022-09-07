Делегация американских конгрессменов посетит Тайвань

Делегация конгрессменов из США 7-9 сентября посетит Тайвань. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает в среду Американский институт на Тайване, который де-факто выполняет роль посольства США на острове.

"Члены Палаты представителей США Стефани Мерфи, Скотт Франклин, Кай Кахеле, Джо Уилсон, Энди Барр, Даррелл Исса, Клаудиа Тенни, Кэт Каммак посетят Тайвань 7-9 сентября в рамках визита в Индо-Тихоокеанский регион", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте института.

Отмечается, что делегация встретится с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, чтобы обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.