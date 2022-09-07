Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-09-22

ЕРЕВАН, 7 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 7 сентября, курс доллара США вырос на 0.10 драмa и составил 404.90 драм. Курс евро сократился на 1.04 драмa и составил 400.93 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 6.63 драм. Курс британского фунта сократился на 5.07 драмa и составил 463.53 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 103.20 драмa и составила 22164.17 драм. Цена серебра выросла на 2.20 драмa и составила 239.46 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.