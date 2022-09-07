Азиатские индексы - 07-09-22
ТОКИО, 7 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 сентября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.71% и составил 27430.30 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.57% и составил 1915.65 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.09% и составил 3246.29 пункта, а HANG SENG снизился на 0.83% и составил 19044.30 пункта.
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