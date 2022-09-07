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Дэвид Гринспун считает важным понять, через какие изменения проходит планета Земля

Дэвид Гринспун считает важным понять, через какие изменения проходит планета Земля

Американский астробиолог Дэвид Гринспун считает важным понять, через какие изменения в настоящее время проходит планета Земля. Как сообщает Арменпресс, на пресс-конференции в рамках фестиваля STARMUS Гринспун отметил, что человечество живет в очень странные времена.

«Мы ясно видим, что Вселенная меняется, и наша планета в космосе тоже меняется очень непредсказуемым образом. Нам важно понимать, через какие изменения проходит наша планета, особенно в плане изменения климата, и следить за изменением других планет, например, Марса и Венеры. Мы видим, что у них очень разные климаты, но в какой-то степени они очень похожи на климат нашей планеты.

Кроме того, у нас есть спутники, вращающиеся вокруг разных планет, которые также дают представление о возможных изменениях на нашей планете», — сказал Гринспун.

Американский астробиолог считает необходимым раскрыть причину происходящих во Вселенной изменений, что, по его мнению, позволит предсказать вероятные изменения на планете Земля и способы управления ими.


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