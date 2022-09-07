Дэвид Гринспун считает важным понять, через какие изменения проходит планета Земля

Американский астробиолог Дэвид Гринспун считает важным понять, через какие изменения в настоящее время проходит планета Земля. Как сообщает Арменпресс, на пресс-конференции в рамках фестиваля STARMUS Гринспун отметил, что человечество живет в очень странные времена.

«Мы ясно видим, что Вселенная меняется, и наша планета в космосе тоже меняется очень непредсказуемым образом. Нам важно понимать, через какие изменения проходит наша планета, особенно в плане изменения климата, и следить за изменением других планет, например, Марса и Венеры. Мы видим, что у них очень разные климаты, но в какой-то степени они очень похожи на климат нашей планеты.

Кроме того, у нас есть спутники, вращающиеся вокруг разных планет, которые также дают представление о возможных изменениях на нашей планете», — сказал Гринспун.

Американский астробиолог считает необходимым раскрыть причину происходящих во Вселенной изменений, что, по его мнению, позволит предсказать вероятные изменения на планете Земля и способы управления ими.