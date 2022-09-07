Если теоретически Армения попадет под санкции, то это не будет выгодно России: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на вопрос, не боится ли он санкций из-за близких отношений с Россией. Как сообщает Арменпресс, Пашинян коснулся этого вопроса на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Я думаю, что бояться – не очень полезная позиция. Нужно работать, чтобы, как я уже сказал, управлять теми угрозами, которые появляются, и попробовать не только заметить те возможности, которые открываются, но и поработать нам тем, чтобы и новые возможности открылись. И мы сегодня это реально, как я уже сказал, видим.

Между прочим, конечно же, мы тоже очень обеспокоены по поводу продовольственной безопасности, энергетической безопасности – я уже подчеркнул. Но нужно сказать, что у нас, конечно, тоже большая инфляция, и это прямо действует на социальную ситуацию в нашей стране. Но я должен сказать, что в общем у нас ситуация управляема. Проблема есть, но у нас нет кризисной ситуации», - сказал премьер.

Он добавил, что это также благодаря поддержке Российской Федерации. «Особенно в первой половине года, были очень большие опасения у всех. Мы не только в рамках Евразийского экономического союза, но и в двустороннем формате очень интенсивно общались, и мы поднимали вопросы. Я должен сказать, что впечатлен той оперативностью, как и Владимир Владимирович, и Михаил Владимирович [Мишустин] реагировали на те вопросы и просьбы, которые были подняты с армянской стороны. Действительно, это очень важное партнерство. Я не уверен, что все жители Армении знают об этих нюансах, несмотря на то что мы об этом постоянно говорим, но это действительно очень важно.

Мы только что говорили о перевозках зерна по разным направлениям. Должен подчеркнуть, что благодаря тем решениям, которые были приняты президентом России и правительством России, нам удалось этими угрозами управлять вместе. Для нас, Армении, было бы очень трудно справляться с этим», - отметил Пашинян.

Затем, отвечая на вопрос журналиста, Никол Пашинян коснулся потока граждан России в Армению: «Многие люди приехали в Армению просто потому, что им надо получать зарплату, потому что они фактически находясь в России, работают за рубежом. Из-за проблем с финансовыми переводами они сейчас передислоцировались в Армению.

В своем выступлении я попробовал представить нашу точку зрения. Надеюсь, что в России это воспринимается как движение внутри ЕАЭС, ведь ЕАЭС создавался именно для того, чтобы обеспечить свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала, что мы и наблюдаем в реальности.

Владимир Владимирович сказал, что он предупреждал о некоторых проблемах, которые могут в будущем возникнуть у тех бизнесменов, которые работают на Западе, но я думаю, что Евразийский экономический союз создан именно для таких ситуаций, чтобы экономики наших стран были более гибкими. Справедливости ради нужно сказать, что в январе-феврале мы уже видели высокий экономический рост, но в марте появились проблемы и обеспокоенность.

Конечно, потоки, прибывшие в Армению, здорово выручили и выручают, чему мы очень рады. Мы находимся в постоянном контакте с нашими российскими коллегами, потому что есть и сферы, которые можно вместе развивать. Сейчас появилась очень хорошая динамика, возник интерес российских регионов поработать с армянскими партнерами.

Вы спрашивали о возможных санкциях, хочу обратить внимание на следующий вопрос: если теоретически Армения попадет под санкции, то это не будет выгодно России. Что мы предлагаем? Мы предлагаем грамотно сотрудничать и вместе использовать те возможности, которые сейчас открылись, а также замечать угрозы, которые касаются не только Армении, но и ЕАЭС, нашего сотрудничества, чтобы управлять и как-то нейтрализовать эти угрозы. Так что мы очень рады прибывшим в Армению российским гражданам.

Когда мы обсуждали в первой половине этого года, я обратил внимание наших российских коллег на следующее: если они передислоцируются в Армению, то они остаются в Евразийском экономическом союзе и вероятность того, что они вернутся в Россию из Армении, в несколько раз выше, чем если они будут работать, например, во Франции или США. Раньше многие российские туристы приезжали в Армению на отдых, теперь они приезжают в Россию на отдых.

В настоящее время у нас большая проблема с недвижимостью, потому что цены на недвижимость в Армении растут, цены на аренду жилья тоже растут. Это проблема, но это создает новые возможности. Если не ошибаюсь, в этом году у нас уже есть 13 процентов роста в строительном секторе. Российский бизнес также заинтересован в том, чтобы инвестировать в эту сферу.

В контексте возможных экономических проблем очень важно, что несмотря на то, что мы очень тесно сотрудничаем с Российской Федерацией в этом контексте, международные рейтинговые агентства подтверждают хорошие рейтинги Республики Армения. Еще хочу обратить внимание российских бизнесменов на то, что Армения делает большие успехи в рейтинге стран со свободной экономикой, и в этом контексте у нас появляются новые амбиции, и мы надеемся, что войдем в первую десятку в мировом рейтинге.

У нас есть очень хорошие возможности для того, чтобы экономическое сотрудничество между Арменией и Россией было на еще более высоком уровне, несмотря на то, что Россия всегда, на протяжении последних 30 лет была торгово-экономическим партнером Армении номер один. Очень важно, что сейчас появилась возможность изменить и качество этого экономического сотрудничества».