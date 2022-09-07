Во Владивостоке состоялась встреча Никола Пашиняна и Владимира Путина

На полях проходящего во Владивостоке VII Восточного экономического форума на тему “На пути к многополярному миру” состоялась встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей речи президент РФ, в частности, отметил: “Уважаемый Никол Владимирович, мы с Вами в постоянном контакте – и встречи регулярные, и по телефону разговариваем по текущим актуальным вопросам. Но, тем не менее, при сегодняшней личной встрече считаю важным вспомнить, что в этом году мы отметили 30-летие дипотношений и 25-летие подписания основополагающего договора.

Отношения наши развиваются по всем направлениям. Мы работаем в наших организациях – и в экономической организации, и в ОДКБ, имею в виду обеспечение безопасности и стабильности. В ближайшее время Вы планируете быть еще и на мероприятиях по линии ШОС в Узбекистане, где будет возможность еще раз увидеться, переговорить со всеми коллегами.

Россия сохраняет уверенное первое место в числе торгово-экономических партнеров Армении. Растет товарооборот – где-то, по-моему, процентов на 25–30 вырос за последнее время.

Мы отмечаем, действительно, стабилизацию экономической ситуации в Армении. Многое сделано вашим правительством по этому направлению.

Разумеется, одним из самых чувствительных вопросов является обстановка, связанная с обеспечением безопасности вокруг Нагорного Карабаха.

Мы все время с Вами на этот счет говорим, мы в контакте постоянном. И я рад возможности сегодня в ходе Вашей поездки в Россию, на экономический форум во Владивосток, тоже на полях поговорить по всем этим темам.

У нас расширяется круг тех компаний и людей, которые взаимодействуют. В ближайшее время и бизнес-операторы наши собираются встречаться, и форум регионов должны провести. Есть другие намеченные мероприятия, в том числе в гуманитарной сфере, в области культуры, образования.

Очень рад. Спасибо большое, что приняли приглашение и приехали на экономический форум во Владивосток”.

Премьер-министр Никол Пашинян, в свою очередь, отметил: “Спасибо, Владимир Владимирович. Позвольте еще раз поблагодарить Вас за приглашение участвовать в Восточном экономическом форуме. Честно говоря, мне понравился форум (он, конечно, продолжается) и впечатлен Владивостоком – прекрасное место, надеюсь, еще будут поводы его посещать, и не только в рабочем порядке, но и по другим поводам.

Конечно, как Вы уже отметили, текущий год был очень важным для наших отношений – и юбилеи, и по линии ОДКБ, и в связи с нашими двусторонними отношениями.

Россия является ближайшим партнером и стратегическим союзником Республики Армения, и особенно в эти непростые времена очень важны постоянный контакт и сверка позиций.

Вы отметили, и я тоже хочу отметить миссию российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Нужно признать, что это непростая миссия, мы неоднократно об этом говорили, и мы очень высоко ценим деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе, в Лачинском коридоре. И я думаю, это очень важно подчеркнуть.

Вообще, в смысле обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе есть нюансы, которые мы всегда обсуждаем, и я думаю, сегодня тоже было бы очень кстати эти вопросы обсудить.

Вопросы торгово-экономических отношений наших стран – это тоже все традиционно. Очень отрадно, что в постпандемийный период наши торгово-экономические отношения не только восстановились, но еще и некоторое новое позитивное развитие тут есть, о котором мы говорили на форуме.

Конечно, повестка наших отношений очень насыщенная, и я уверен, что сегодня тоже у нас состоится содержательный, насыщенный разговор. Еще раз спасибо за теплый прием”.